Sesa, utile semestrale scende a 42,3 milioni di euro. Outlook favorevole per resto del 2025

Sesa

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nell'innovazione tecnologica e nei servizi informatici e digitali per le imprese, ha chiuso il(chiuso al 31 ottobre 2024) conper 1.433,8 milioni di euro vs 1.501,6 milioni Y/Y, con una flessione prevalentemente generata nel Settore Digital Green, oggetto di re-engineering nel semestre, sostanzialmente invariati (-0,6% Y/Y) escludendo interamente il Settore Digital Green dal perimetro di consolidamento. I Ricavi ed Altri Proventi pro-forma pari 1.517,5 milioni di euro crescono del +1,1% vs H1 2024.L'è pari a 102,7 milioni di euro vs 113,2 milioni di euro al 31 ottobre 2023 (H1 2024), con una flessione prevalentemente legata a dinamiche di mercato non favorevoli che hanno caratterizzato alcuni segmenti della distribuzione ICT e dal processo di re-engineering del Settore Digital Green.Ilal 31 ottobre 2024 è pari a 42,3 milioni di euro vs 52,7 milioni di euro al 31 ottobre 2023 (-19,7% Y/Y e -4,1% vs H1 2023). L'Utile netto Adjusted, escludendo il Settore Digital Green, pari a 38,6 milioni di euro (-11,9% vs H1 2024). Il Risultato Netto Adjusted pro-forma è pari ad 46,3 milioni di euro (3,1% dei ricavi), in flessione del 12,2% vs H1 2024 e del 4,1% vs H1 2023."Dopo aver raddoppiato ricavi e redditività negli ultimi 4 anni, chiudiamodelle crescite, assorbendo la flessione deisettori Digital Green e VAS caratterizzati da un contesto di mercato sfidante in H1 2025", ha detto l'"Confermiamo - ha aggiunto - la nostra strategia di sviluppo di competenze e applicazioni, a fronte di una domanda di digitalizzazione di imprese, istituzioni e grandi organizzazioni sostenuta dalle necessità di consistenti investimenti in tecnologia, applicazioni e servizi di integrazione, con un, favorito dalla prosecuzione del trend di crescita dei settori SSI e Business Services, nonché dall'incremento double-digit di ricavi e redditività nel Settore Digital Green anche a seguito delle azioni di re-engineering effettuate nel semestre"Lapro-forma al 31 ottobre 2024 è attiva (liquidità netta) per 88,1 milioni di euro rispetto a 153,4 milioni di euro al 31 ottobre 2023, al netto di circa 26 milioni di euro di distribuzione di dividendi e buy-back LTM, ed investimenti per circa 110 milioni di euro LTM.Per l'outlook di crescita mid-single digit dei ricavi e low-single digit in termini di Ebit Adjusted consolidato, in linea con la parte inferiore della guidance comunicata nel luglio 2024.