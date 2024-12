Terna sottoscrive due linee di credito per 250 milioni legate a indicatori ESG

Terna

(Teleborsa) -ha sottoscritto in data odierna due Credit Facility Agreement ESG-linked, per un ammontare complessivo di 250 milioni di euro, suddiviso in, rispettivamente, 150 milioni di euro messi a disposizione da Banco BPM e 100 milioni di euro messi a disposizione da Mediobanca – Banca di Credito finanziario.Le linee di credito avranno una, con un tasso d’interesse legato anche all’andamento della performance di Terna relativamente a specifici indicatori ambientali, sociali e di governance (ESG).Tali linee di credito, spiega una nota, consentono a Terna di poter contare su una liquidità adeguata alla propria solidità finanziaria e confermano il costante impegno del Gruppo nell’introduzione di un modello di business orientato a consolidare sempre di più la sostenibilità come leva strategica per la creazione di valore per tutti i suoi stakeholder.