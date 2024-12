Banco Bpm

(Teleborsa) -- Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin - unche prevede:, uscite volontarie,per i lavoratori,Per quanto riguarda il, a fronte di, al Fondo di solidarietà, l’accordo stabiliscealle quali si sommanoin corso d’anno, in parzialeincentivati e realizzati, su iniziativa della banca, senza accordo sindacale, oltre agli impegni aziendali per l’ingresso, entro il 31 dicembre 2025, di, per un totale di 913 posti di lavoro a cui viene affiancato l’inserimento dicorrelato ad assenze p, a fronte di. L’azienda si è inoltre impegnata ain forza dell’accordo odierno che presenti le dimissioni entro 12 mesi dall’ingresso e alladi Sede da destinare in rete.Concordato, poi, un, in linea con quelli dei principali gruppi bancari italiani; i lavoratori avranno laparte del premio fino aÈ stato inoltre concordato un ulteriore, importanteda versare con la finalità di armonizzare lepresenti nel gruppo, in particolare assistenza e previdenza, che ancora vedono sensibili differenze per effetto di quanto già in essere nelle banche confluite nel gruppo nel corso del tempo., poi, per ulteriori 24 mesi: il, il protocollo sulle politiche commerciali,riconosciuti alla ex Società di gestione dei servizi (Sgs).