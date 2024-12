La pubblicità online traina la crescita, la Rai domina il settore

(Teleborsa) - Il valore complessivo delper il 2022 è stato stimato dall'. Il dato segna una crescita rispetto ai 18,9 miliardi del 2021, evidenziando l'importanza economica di un settore che comprende stampa, radio, televisione, cinema, pubblicità e piattaforme online.Secondo il Testo Unico dei Servizi Media Audiovisivi (TUSMA), il Sic include attività legate a stampa quotidiana e periodica, radio e media audiovisivi, cinema, pubblicità (anche online), sponsorizzazioni e editoria elettronica, inclusi i servizi su Internet.La. Seguono Alphabet/Google (11,3%), Comcast/Sky (9,9%), Fininvest (9,8%), Meta/Facebook (7,6%) e Amazon (3,7%). Altri attori rilevanti sono Cairo Communication (3,5%), Netflix (3,2%) e Gedi Gruppo Editoriale (2,7%). Complessivamente, dodici operatori detengono quote pari o superiori all’1%, rappresentando il 69% del Sic, mentre il restante 31% è distribuito tra numerosi soggetti minori.Laraggiungendoe registrando un incremento del 55% in due anni. Questa cifra supera di gran lunga quella delle risorse pubblicitarie tradizionali, ferme a 4,98 miliardi (29,6%).Le altre componenti principali dei ricavi includono i fondi pubblici (12,2%) e la vendita diretta di prodotti e servizi (29,4%), con un aumento significativo degli introiti derivanti dalle offerte televisive online. In calo, invece, i ricavi delle pay TV satellitari e delle copie cartacee di quotidiani.Il Sic continua a rappresentare un, spinto dalla digitalizzazione e dall'evoluzione delle abitudini di consumo mediatico.