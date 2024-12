MAIRE si aggiudica licensing e process design package per impianto SAF in Indonesia

MAIRE

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nella trasformazione delle risorse naturali, ha comunicato che NEXTCHEM (Sustainable Technology Solutions) si è aggiudicata il licensing e il Process Design Package per una Sei Mangkei, nella provincia di North Sumatra, inSi tratta del primo impianto a produrre SAF ad alta efficienza principalmente da residui della(POME), consentendo la piena valorizzazione a livello domestico del feedstock, incluso l'olio da cucina esausto, e dimostrando la sostenibilità economica di impianti di scala ridotta.Ladi SAF è potenzialmente in grado di soddisfare circa il 5% della domanda di carburante dell'aeroporto internazionale Soekarno-Hatta di Giacarta, il più grande aeroporto dell'Indonesia."La decarbonizzazione di settori ad alto impatto come l'aviazione richiede non solo competenze tecniche, ma anche il coraggio di percorrere nuove strade - ha commentato l'- Questo accordo dimostra che MAIRE ha le competenze e la determinazione per mettere in campo soluzioni tecnologiche innovative e integrate che possono essere adattate a diversi contesti ed esigenze".