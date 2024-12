Pensioni, Furlan: "Coinvolgere i giovani per estendere adesione a previdenza complementare"

(Teleborsa) - "Sono molte le donne lavoratrici iscritte al Fondo Fon.Te. e c'è un impegno concreto nell'economia reale. Credo che sia un risultato positivo, che può dare prospettive a tanti lavoratori e tante lavoratrici. Bisogna informare i lavoratori, le lavoratrici in modo particolare coinvolgere i giovani che, attraverso l'adesione e anche la previdenza integrativa, un domani saranno pensionati con un reddito dignitoso".È quanto ha affermato, intervenendo al Senato, presso la Sala degli Atti Parlamentari, alla"Occorre capire cosa serve – ha proseguito– affinché l'adesione alla previdenza complementare sia sempre più estesa. In tal senso, è opportuno prevedere un fisco premiante per i Fondi che investono in economia reale e, al contempo, intervenire per contrastare il fenomeno dei salari bassi".