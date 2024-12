Pensioni, Rizzetto: "Necessario rinnovo silenzio-assenso per trasferire Tfr ai fondi pensione"

(Teleborsa) - Se in futuro avremo delle pensioni "povere" è perché "siamo passati da un sistema retributivo, retributivo misto, a contributivo. Serve innestare in questo percorso un ulteriore percorso virtuoso. La previdenza complementare, il secondo pilastro, deve essere conosciuto e incentivato". È quanto ha affermatoa margine dellasvoltasi oggi presso la Sala degli Atti Parlamentari del Senato.Nonostante l'emendamento alla legge di bilancio 2025 non sia passato, per il senatore di Fratelli d'Italia la via rimane quella delper destinare automaticamente il TFR alla previdenza complementare. "Ho cercato di proporre in seno a questa legge di stabilità il tema della riapertura del cosiddetto semestre di silenzio assenso, che alcuni non hanno considerato in modo sufficiente. Però – ha assicurato– io ci riproverò perché ritengo e penso che sia la via per fare stare meglio nei prossimi 20 o 30 anni i nostri futuri pensionati".