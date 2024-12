Sesa acquista ramo d'azienda soluzioni software di Capital Market ceduto da Nexi

Sesa

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nell'innovazione tecnologica e nei servizi informatici e digitali per le imprese, ha sottoscritto un, attraverso la controllata Base Digitale Group (BDG), delceduto da, con cui si rafforza ulteriormente la partnership già in essere.Il ramo di azienda sviluppa, con un perimetro di circa 10 risorse umane ed una clientela costituita da alcune delle maggiori banche italiane.L'operazione si inserisce in una strategia evolutiva volta a, che completa l'offerta, già caratterizzata da piattaforme innovative su low latency, quantitative trading ed AI, con la componente Compliance e Market Abuse."Proseguiamo gli investimenti in risorse e piattaforme digitali attraverso M&A e partnership industriali bolt-on che arricchiscono ulteriormente customer set e Vertical Applications per il mercato Financial Services, in continua evoluzione e con necessità di consistenti investimenti in digitalizzazione e piattaforme tecnologiche - ha dichiarato l'- Continueremo ad investire a supporto del percorso di trasformazione industriale del nostro Gruppo sempre più orientato a consulenza, piattaforme digitali e System Integration, con obiettivi di generazione di valore sostenibile e di lungo termine per gli stakeholder".