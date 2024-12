Solid World, accordo con Vection Technologies su AI in aziende e chirurgia rigenerativa

Solid World Group

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle tecnologie digitali, della stampa 3D e dell'additive manufacturing, e Vection Technologies, quotata presso l'Australian Securities Exchange, hanno siglato unache punta ache Vection ha creato nell'offerta di SolidWorld.L'accordo,, prevede l'integrazione e la distribuzione dell'intera piattaforma di soluzioni AI e XR di Vection da parte di SolidWorld in Italia al fine di migliorare significativamente processi chiave produttivi come progettazione, formazione tecnica, assistenza e manutenzione, generando valore aggiunto per oltre 10.000 clienti attivi di SolidWorld.In questa partnership SolidWorld e Vection hannoe si impegnano a condividere investimenti strategici nello sviluppo di nuove tecnologie, si legge in una nota. La collaborazione sarà guidata da un comitato direttivo congiunto, incaricato di monitorare e ottimizzare i risultati commerciali e tecnologici dell'accordo."Siamo entusiasti di annunciare questa partnership - ha detto l'- Integrando le innovative tecnologie AI e XR di Vection nella nostra offerta, possiamo supportare i nostri clienti nell'affrontare con successo le sfide della trasformazione digitale. Insieme a Vection miriamo a creare un ecosistema digitale innovativo che supporti la crescita delle aziende italiane e migliori l'efficienza operativa dei nostri clienti. Siamo convinti che tale sinergia ci permetterà di dare un forte impulso al nostro business".