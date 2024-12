Banco BPM rimborsa in anticipo bond da 400 milioni

Banco BPM

(Teleborsa) -intende esercitare l’opzione di rimborso anticipato (call) dello strumento “Euro 400,000,000 6.125% Additional Tier 1 Notes” (ISIN XS2089968270).Tale strumento, emesso il 21 gennaio 2020 e collocato presso investitori istituzionali, ha oggi un ammontare residuo di Euro 400.000.000, di cui Euro 179.487.000 riacquistati dall’emittente a luglio 2024.Lo rende noto la banca con una nota in cui si sottolinea che "ai sensi del regolamento dello strumento, la prima data utile per l’esercizio della call è il 21 gennaio 2025".La Banca "ha ottenuto il permesso da parte dell’Autorità Competente al richiamo del titolo in conformità con la normativa bancaria vigente".