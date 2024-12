ENEA sfrutta droni, supercalcolo e IA per censire i pinguini in Antartide

(Teleborsa) - Una nuova e simpatica iniziativa dila potenza (ed i vantaggi) dellala popolazione deiche vivono nei pressi della Stazione italiana Mario Zucchelli,. La metodologia messa a punto da ENEA mette insiemee la potenza deldi ENEA per effettuare un'operazione che altrimenti sarebbe complicatissima.è risultata, valori ottimali in quanto molto attendibili”, spiega, ricercatore ENEA attualmente capo spedizione presso la base italo-francese di Concordia.Questi risultati sono stati ottenutialla base Zucchelli (Edmonson Point e Adelie Cove), che contano rispettivamente circa 4 mila e 10 mila esemplari. Per avere una stima più attendibile della salute dei pinguini, il conteggio è stato ripetuto due volte: nel corso dell’estate australe a metà novembre, durante il periodo di cova, ed a metà gennaio, quando i pulcini sono liberi di muoversi.Gliper questa missione sonoed in grado di sorvolare vaste aree. Lesono statepresente presso la Stazione, che restituisce unaad alta risoluzione della pinguinaia. L’ortofoto viene successivamente, appositamente addestrata per riconoscere i pinguini presenti nell’immagine."Per l’addestramento della rete neurale è stato usato il supercalcolatore CRESCO di ENEA, installato presso il centro ENEA di Portici, a cui sono state fornite circa 400 immagini con più di 3 mila pinguini, ripresi sempre attraverso drone in diverse condizioni di esposizione e posizione nel corso delle ultime otto spedizioni di ricerca", spiega, della Divisione ENEA per lo Sviluppo di Sistemi per l’informatica e l’ICT, il quale spiega che rispetto al conteggio "a campione" effettuato dal personale in loco "questa metodologia risulta più veloce e permette di monitorare aree remote difficilmente accessibili all’uomo, riducendo anche il disturbo per le specie animali".sarà quello dicon i dati acquisiti durante le spedizioni in modo da aumentare l’affidabilità della rete stessa e di specializzarla per rilevare e discriminare anche i pinguini Imperatore, altra specie che colonizza nei pressi della Stazione Mario Zucchelli.Le nuovesaranno impiegate anche per realizzare unadal punto di vista computazionale che possa esseree fornire, in tempo reale, il conteggio dei pinguini rilevati. "In questo modo, non sarebbe più necessario esportare dall’Antartide dati grezzi da elaborare nei laboratori, ma arriverebbe un’informazione già completa per effettuare valutazioni oggettive e studi sullo stato numerico della popolazione dei pinguini", psiega Pierattini.