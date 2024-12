Migrazioni, Mediobanca: politiche di integrazioni generano crescita economica

Mediobanca

(Teleborsa) - Una ricerca dell'suglidelle migrazioni ha rilevato che legenerano crescita economica, ma richiedonodi lungo periodo che possono recare un beneficio economico contrastando il calo demografico e di produttivita', uno dei principali nodi con cui il nostro Paese si confronta da ormai molti anni. Lo studio è stato presentata in occasione della prima Mediobanca CSR Conference 'Migrazioni e inclusione, l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati'.Non mancano nel panorama internazionale, sottolinea lo studio. Iche hanno ottenuto maggiori vantaggi economici dall'integrazione dei rifugiati sono quelli del Nord Europa, dallaallafino alla. Il "modello svedese", in particolare, mette in campo avanzate politiche di integrazione che si completano con strutturate iniziative di partecipazione al mondo del lavoro di. Fuori dall'Europa, un altro Paese dotato di piani di accoglienza efficaci è ilSecondo la ricerca, se la Ue adottasse una combinazione delle politiche di integrazione di Svezia e Canada riuscirebbe a conseguire al 2060 un miglioramento dei propri indici di, che esprimono la gravità dello, prossimo al 20%. In particolare, l'adozione per l'Italia di un mix di politiche virtuose, ispirate ai modelli svedese e canadese, consentirebbe di abbattere al 2060 l'indice di dipendenza italiano in misura superiore al 40%, vincendo tutti i venti contrari della