Spagna, multe a Gesternova e Axpo Iberia per manipolazione del mercato elettrico

(Teleborsa) - La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia () ha imposto una multa di 6 milioni di euro ae una multa di 1,5 milioni di euro adper avertra il 30 settembre e il 30 dicembre 2022.Queste sanzioni rientrano nel, che proibisce la manipolazione del mercato e mira a proteggere l'integrità e la trasparenza dei mercati energetici all'ingrosso dell'UE.Nelle sue decisioni, la CNMC ha rilevato che le due società hanno violato l'articolo 5 del REMIT: fornendo segnali falsi o fuorvianti in merito alla fornitura di prodotti energetici all'ingrosso, tramite un comportamento noto come "quote stuffing"; emettendo ordini non genuini per essere in una posizione vantaggiosa per eseguire vendite transfrontaliere con la Francia.L'indagine della CNMC ha rivelato che Gesternova e Axpo Iberia, in più sessioni di questo periodo, hanno emesso (o anche ritirato nel caso di Axpo Iberia)con l'obiettivo di monopolizzare la coda dell'order book per il prodotto D+1. Il loro comportamento ha impedito che gli ordini degli altri partecipanti al mercato venissero accettati nella coda degli ordini. Di conseguenza, all'inizio della sessione di trading, uno o più ordini di vendita di Gesternova e Axpo Iberia sono stati prioritari in cima all'order book, pronti per essere i primi abbinati una volta che una capacità aggiuntiva sarebbe diventata disponibile all'interconnessione con la Francia.