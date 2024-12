BPER Banca, Standard Ethics assegna Outlook "Positivo"

BPER Banca

(Teleborsa) - Standard Ethics ha. Il Corporate Standard Ethics Rating (SER) "EE+" è confermato. Si tratta del settimo notch su nove (nella fascia "Very Strong") della scala usata dall'agenzia di rating indipendente con sede a Londra e focalizzata sulla sostenibilità.Gli analisti scrivono che leeffettuate dalla Banca sonoagli indirizzi a suo tempo adottati per mantenere elevato l'allineamento alle indicazioni di Sostenibilità di Onu, Ocse e Ue.Sul piano delle politiche ambientali si registrano costanti miglioramenti nell'adozione, definizione e misurazione degli obiettivi, nella rendicontazione e nei processi di gestione ambientale e dell'energia. I temi sociali sono anch'essi oggetto di attenzione con l'introduzione di policy sulla diversità, equità ed inclusione, supportati da iniziative dedicate e apposite procedure. Si registrano iniziative anche in relazione alla gestione della sicurezza delle informazioni, cybersecurity ed Intelligenza Artificiale. Laadeguando la struttura che definisce e sovraintende alle strategie ESG della Banca.Ladi breve e lungo periodo si mantiene