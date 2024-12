Cy4Gate, contratto biennale da 2,5 milioni di euro con azienda nazionale high tech

Cy4Gate

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel mercato cyber intelligence e security, ha siglato uncon una primaria azienda nazionale high tech per la fornitura di una soluzione tecnologica atta ad elevare i livelli di protezione cibernetica. Si tratta di una soluzione che prevede nuovi sviluppi tecnologici nel corso deisu cui si articola la progettualità."L'essere una azienda di prodotto ad alta tecnologia in un settore e contesto di mercato di nicchia in cui non sono in molti ad offrire piattaforme e soluzioni europee, ci permette di continuare ad essere scelti tanto nel mercato domestico che in quello europeo - commenta l'- E il trend degli ultimi mesi lo dimostra. Peraltro, registro come molti dei recenti contratti acquisiti, al pari di quello odierno, abbiano carattere pluriennale, così determinando una crescita dell'order book per i prossimi anni, progressivamente limando l'effetto stagionale dei ricavi di un business prevalentemente istituzionale, che vede concentrarsi ordini e ricavi in particolare nell'ultimo trimestre".