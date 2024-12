Dow Jones Sustainability, Moncler in cima al settore Textiles, Apparel & Luxury Goods per il sesto anno consecutivo

Gruppo Moncler

(Teleborsa) - Per il sesto anno consecutivo, ilsi conferma negli indici, mantenendo il primo posto del settorecon il punteggio più alto (90/100) nello S&P Global Corporate Sustainability Assessment al 17 ottobre 2024. Inoltre, per il secondo anno consecutivo il Gruppo Moncler ha ricevuto il massimonel MSCI ESG Ratings assessment, gestito da MSCI ESG Research.Il Dow Jones Sustainability Index è un importanteed è un autorevole standard di riferimento per gli investitori che includono considerazioni di sostenibilità nel loro processo decisionale di investimento. L’indice ammette solo le società valutate migliori nella gestione del proprio business secondo i criteri di responsabilità economica, sociale e ambientale analizzati da S&P Global, primaria società mondiale di rating, benchmark e analisi, che ha condotto l’assessment sulle performance di sostenibilità di oltre 13.000 aziende. MSCI ESG Research, prestigioso riferimento internazionale, fornisce rating di sostenibilità di società quotate e di alcune aziende private valutandole su una scala da AAA a CCC, in base all’esposizione a rischi ESG specifici per il settore di appartenenza e alla capacità di gestire tali rischi rispetto a società del medesimo comparto."Siamo orgogliosi di essere parte degli Indici di Sostenibilità Dow Jones World e Europe, con il punteggio più alto nel nostro settore per il sesto anno consecutivo, e di vedere riconfermato il massimo rating AAA da parte di MSCI ESG Research. Questi riconoscimenti riflettono la dedizione e l'impegno delle nostre persone e dei nostri partner, e rafforzano la nostra volontà e consapevolezza che questo sforzo collettivo non deve rallentare. Il nostro viaggio continua e, mentre celebriamo questi risultati, rimaniamo concentrati sul nostro percorso di miglioramento continuo”, commenta, Presidente e Amministratore Delegato di Moncler S.p.A.Il Gruppo Moncler ogni anno rendiconta le propriee i propri obiettivi di sostenibilità nella Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria ed ha un Piano di Sostenibilità 2020-2025 che si focalizza su cinque priorità strategiche: cambiamenti climatici, economia circolare, catena di fornitura responsabile, valorizzazione della diversità e supporto alle comunità locali.