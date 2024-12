Intesa Sanpaolo, unica banca italiana negli indici di sostenibilità Dow Jones

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo è stata inclusa anche quest'anno negli indici finanziari, tra i più importanti indici borsistici di sostenibilità mondiali ed europei. È l'unica banca italiana presente negli indici e a poter vantare una presenza continuativa in tali indici negli ultimi 14 anni.Gli indici includono le migliori società rispettivamente a livello mondiale ed europeo, in oltre 60 settori di attività, selezionate sulla base della. A Intesa Sanpaolo è stato assegnato un punteggio complessivo pari a85 su 100, rispetto a una media del settore di 481.Nel 2024, sono state 25 le banche inserite nel Dow Jones Sustainability World Index e 8 nel Dow Jones Sustainability Europe Index.Il riconoscimento confermatra i gruppi più attivi al mondo per lo sviluppo sostenibile e riflette l'impegno del Gruppo ribadito nel Piano d'impresa 2022- 2025, che prevede un posizionamento ai vertici mondiali per impatto sociale e un grandefocus sul clima.