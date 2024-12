Prysmian conferma leadership nei Dow Jones Sustainability Index World & Europe

Prysmian

(Teleborsa) -si conferma leader nel settore ELQ Electrical Components & Equipment del, nonchè l'unico fornitore di soluzioni in cavo incluso nell’indice. Nel corso della valutazione 2024 sono stati considerati sia l’impegno, sia le azioni concrete riguardo a, Chief Investor Relations, Sustainability and Communication Officer di Prysmian, ha affermato "siamo orgogliosi del nostro ruolo di leader nel mercato e nella sostenibilità. Prysmian è costantemente allache genera sul pianeta e sulle persone, e questo importante e prestigioso riconoscimento sottolinea i continui progressi che stiamo facendo"."Nel 2024 abbiamo ottenuto risultati concreti – ha aggiunto - abbiamonei risultati dei nove mesi, intraprendendo anche nuoveome l'adesione al Copper Mark e il lancio di E-Path. L'anno prossimo non ci fermeremo, andremo ancora oltre, con un aggiornamento al mercato previsto per il nostro secondo Capital Markets Day a marzo."Prysmian ha inoltre registrato unall'interno del. Questo risultato è frutto di un impegno continuo e concreto volto a rafforzare la sostenibilità sociale dell'azienda, in particolare attraverso due aree chiave: la formazione delle persone e l'adozione di politiche inclusive. Il Gruppo ha investito in numerosi, focalizzati su diverse(ambientali, sociali e di governance), per supportare la crescita e lo sviluppo delle proprie persone, preparandole ad affrontare le sfide di un mercato sempre più attento alla sostenibilità. Allo stesso tempo, sono stativolte a garantire un sano, creando un ambiente inclusivo, rispettoso e favorevole alla diversità. Questi sforzi sono stati fondamentali pere contribuire a una maggiore, in linea con gli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale di Prysmian.