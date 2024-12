UE, Goldman Sachs: modesto impulso alla crescita dall'aumento della spesa per difesa

Goldman Sachs

(Teleborsa) - Mentre l'economia europea resta sotto pressione a causa delle tensioni geopolitiche, dei venti contrari economici strutturali e della crescente incertezza commerciale, gli investitori guardano a una potenziale maggiore spesa per la difesa con l'utilizzo della politica fiscale dell'UE. A questo proposito, "unapotrebbe allo stesso tempo affrontare i rischi geopolitici, aiutare a", fa notarein una ricerca sul tema.La spesa per la difesa europea è già aumentata notevolmente dall'invasione dell'Ucraina, ma rimaneper un certo numero di paesi. Goldman Sachs vede tre possibili vie per finanziare la nuova spesa per la difesa. La prima è quella di fare affidamento sui deficit fiscali nazionali e concedere un'eccezione agli stati membri all'interno delle regole fiscali europee. La seconda riguarda il riutilizzo della capacità finanziaria inutilizzata all'interno di Next Generation EU (NGEU). La terza opzione è quella di istituire un nuovo strumento di finanziamento multilaterale per la difesa, simile nello spirito a NGEU ma aperto anche a stati membri non UE."A nostro avviso, una- si legge nella ricerca, firmata dall'economista Filippo Taddei - Tuttavia, riteniamo che tutte e tre le opzioni condividano una bassa probabilità di un dispiegamento anticipato. Creare un'altra eccezione nelle nuove regole fiscali e riutilizzare i fondi di riserva all'interno di NGEU richiede un accordo sia nel Consiglio dell'UE che nel Parlamento. L'istituzione di un nuovo strumento di finanziamento multilaterale per la difesa coinvolgerebbe anche i parlamenti nazionali sia all'interno che all'esterno dell'UE, aumentando ulteriormente l'ostacolo per l'attuazione".Date le elezioni generali in Germania, l'incertezza politica in Francia e la necessità di approvare il cambiamento attraverso diverse istituzioni dell'UE, la banca d'affari ritiene comunqueGoldman Sachs considera due scenari. Il primo punta alla spesa per la difesa del 2026 al 2,25% e implica un aumento medio annuo del deficit strutturale di circa lo 0,3% del PIL nei prossimi tre anni, mentre il secondo porta la spesa per la difesa al 2,5% del PIL nel 2026 e implica un aumento annuo leggermente maggiore di circa lo 0,5% del PIL. Viene spiegato che i, intorno allo 0,6, dato l'elevato contenuto di importazioni, e l'effetto è più di breve durata rispetto agli investimenti.L'analisi suggerisce che l', aumentando l'impulso fiscale annuale di una media di 0,1-0,2 pp nei prossimi tre anni rispetto all'attuale base di riferimento fino al 2027. L'impulso alla crescita, tuttavia, dipende dalla capacità del settore della difesa nazionale dicon potenziali effetti maggiori se una maggiore spesa per la difesa porta a una riorganizzazione strutturale e all'espansione dell'industria della difesa europea.