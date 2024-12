American Airlines, revocato lo stop a terra di tutti i voli in USA dopo problema tecnico

American Airlines

(Teleborsa) -per un problema tecnico non specificato. Lo stop è stato revocato alle 12:50 UTC, secondo un avviso sul sito web dell'autorità di regolamentazione dell'aviazione statunitense (la Federal Aviation Administration, FAA), dopo essere stato imposto alle 11:50 UTC."Stiamo attualmente riscontrando unAmerican Airlines - aveva risposto la compagnia aerea su X a un viaggiatore che chiedeva informazioni - La tua sicurezza è la nostra massima priorità, una volta risolto il problema, ti faremo arrivare a destinazione in tutta sicurezza".