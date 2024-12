CONSOB sanziona Giuliana Bertozzi (Mondo TV) per comunicazioni ritardate su variazioni quote

Mondo TV

(Teleborsa) -hadi 5.000 euro ciascuna per le accertate ritardate comunicazioni delle variazioni della partecipazione rilevante detenuta nell'emittente quotato, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione e distribuzione di serie televisive e film d'animazione, per unBertozzi, si legge nel provvedimento della CONSOB, ha trasmesso in ritardo rispetto alla tempistica prescritta dalla normativa le seguenti: a) il superamento della soglia rilevante del 15% della partecipazione aggregata, con la quale si dava anche conto della riduzione della suddetta partecipazione sotto la soglia rilevante del 10%, comunicazione che avrebbe dovuto essere effettuata entro la data del 21 febbraio 2023 ed è stata trasmessa in data 14 aprile 2023; b) l'incremento della stessa partecipazione, sopra la soglia rilevante del 15% e l'azzeramento della partecipazione aggregata detenuta nella società, riveniente dalla restituzione delle azioni per la chiusura di un prestito titoli, comunicazione che avrebbe dovuto essere effettuata entro la data del 28 novembre 2023 ed è stata trasmessa in data 5 dicembre 2023.