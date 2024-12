illimity, closing con Apax. Operativa la newco altermAInd

illimity

(Teleborsa) -, gruppo bancario fondato da Corrado Passera e quotato su Euronext STAR Milan, ha comunicato che è stato(controllato da fondi gestiti da Apax Partners). Nello specifico, il closing ha comportato il trasferimento del 52% delle quote della NewCo denominata altermAInd per un corrispettivo di 62,4 milioni di euro.Come già comunicato, l'operazione consentirà ad illimity di generare importanti benefici economici e patrimoniali, in particolare unae un impatto positivo in termini di CET 1 ratio di circa 90 punti base, oltre a risparmi strutturali sui costi operativi sostenuti da illimity per la tecnologia, con un atteso miglioramento complessivo della leva operativa della banca.L'accordo potrà inoltre consentire didella banca, grazie alla partecipazione ai proventi generati dai nuovi business di altermAInd, incluse le soluzioni di Artificial Intelligence, e alla potenziale ulteriore valorizzazione della propria quota di partecipazione in tale società.Al closing, oltre alla stipula del patto parasociale tra i soci, è stato adottato il nuovo statuto di altermAInd e sono stati eletti gli organi sociali, connominato Presidente esecutivo enominato Amministratore Delegato.