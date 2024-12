Wall Street positiva, S&P 500 in rialzo di oltre il 20% anche quest'anno

American Airlines

(Teleborsa) -. Assente qualunque catalyst per gli investitori, con volumi che saranno molto limitati, mentre i pochi mercati europei che oggi scambiavano hanno già chiuso la seduta della Borsa di New York si apprestano a: il Dow Jones Industrial segna un +13,8% da inizio anno, l'S&P 500 un +25,3%, l'S&P 100 un +31,6%, il Nasdaq 100 un +27,8% e il Nasdaq Composite un +31,7%.I mercati sono attualmente in un periodo storicamente forte chiamato "". Secondo i dati dello Stock Trader's Almanac a partire dal 1969, citati da Reuters, l'indice S&P 500 ha guadagnato in media l'1,3% negli ultimi cinque giorni di dicembre e nei primi due giorni di gennaio.Nessuno sa comunque con certezza se questo rally durerà nell'anno nuovo, quando si tornerà a discutere della salute dell'economia statunitense e delle scelte della banca centrale americana. Laha tagliato i tassi per la terza volta quest'anno mercoledì scorso, ma ha segnalato solo altre due riduzioni di 25 punti base nel 2025, in calo rispetto alla sua proiezione di settembre di quattro tagli.Nella seduta odierna,su, dopo che per un'ora ha messo a terra tutti i suoi voli negli Stati Uniti a causa di un problema tecnico non specificato, in una giornata critica per gli spostamenti.