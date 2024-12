Sesa acquista azioni proprie per oltre 690 mila euro

Sesa

(Teleborsa) -ha reso noto che, nell’ambito del programma di acquisto di azioni ordinarie proprie, tra il 23 ed il 27 dicembre 2024, ha complessivamentee, ad un prezzo medio unitario di 62,91673 euro per azione, per unpari aAl 27 dicembre, la società che offre servizi informatici e digitali per il segmento business possiede complessivamente 148.753 azioni ordinarie proprie, pari allo 0,96003186% dell'attuale capitale sociale.A Milano, oggi, frazionale ribasso per, che chiude gli scambi con una perdita dell'1,03%.