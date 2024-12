Cambi, sterlina verso la migliore performance del G10 rispetto al dollaro

(Teleborsa) - La sterlina è pressoché invariata nell'ultimo giorno di contrattazione dell'anno, avviandosi a diventare la valuta principale con la migliore performance rispetto al dollaro, grazie alla tenuta dell'economia britannica superiore alle aspettative.La sterlina è scesa dell'1,4% nel corso dell'anno, in quanto le aspettative sui tassi d'interesse britannici e statunitensi si sono mosse ampiamente in linea tra loro. Ciò ha limitato la divergenza tra i rendimenti obbligazionari dei due Paesi, che guidano le valute rendendo gli investimenti a reddito fisso più o meno interessanti.Le attese degli investitori dalla Banca d'Inghilterra sono di tagli ai tassi di interesse, due volte il prossimo anno, dopo le due riduzioni nel 2024."C'è stato un progresso nella disinflazione, in particolare con l'attenuarsi dei precedenti choc esterni, anche se le pressioni inflazionistiche interne rimanenti si stanno risolvendo più lentamente", ha dichiarato il Comitato di Politica Monetaria della BoE all'inizio di dicembre.