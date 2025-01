Norvegia, 9 auto nuove su 10 vendute nel 2024 sono elettriche

Tesla

(Teleborsa) - Laha chiuso il 2024 con 128.691 nuove auto immatricolate per la prima volta, l'1,4% in più rispetto al 2023, secondo i dati della Norwegian Road Federation (OFV). Di tutte le nuove autovetture,(rispetto all'82,4% nel 2023). Pertanto, rimane solo il 10% prima che venga raggiunto l'obiettivo del 2025 secondo cui tutte le nuove autovetture devono essere auto a zero emissioni.Solo nel mese disono state immatricolate 13.652 nuove autovetture, il 12,1% in più rispetto allo stesso mese del 2023. La quota di auto elettriche a dicembre 2024 è stata dell'85,5%, rispetto al 73,5% dello stesso mese dell'anno precedente.Guardando all'intero anno, dopo le auto elettriche si piazzano lecon il 5,3% del totale delle nuove auto immatricolate, seguite dacon il 2,7%,con il 2,3% e benzina con lo 0,8%."Le cifre e l'aumento della quota mostrano che le percentuali finali per raggiungere l'obiettivo del 2025 possono essere difficili da raggiungere. Invia un chiaro messaggio al governo che èche forniscono benefici per l'acquisto di auto elettriche", afferma il direttore dell'OFV, Oyvind Solberg Thorsen."Se gli incentivi per le auto elettriche verranno mantenuti, le vendite di nuove auto potranno acquisire slancio e contribuire a raggiungere l'obiettivo del 2025 - ha aggiunto - Molti dei nuovi modelli hanno un prezzo e un livello di equipaggiamento che si adatta alle esigenze e ai portafogli di molte persone. La tendenza degli ultimi due anni è stata quella dirispetto a quando i livelli di interesse e di prezzo erano molto più bassi, e molto può indicare che ciò influenzerà anche le vendite di auto nuove nel 2025".Sonodelle immatricolazioni nel 2024:ha ottenuto il primo posto con una quota di mercato del 18,9%, seguita da(10,9%), Toyota (10,6%), Volvo (8,6%) e(5,4%).L'OFV ha anche evidenziato che il 2024 si è concluso con poco più di 500.000, ovvero l'1,4% in meno rispetto al 2023.