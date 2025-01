Regno Unito, nuovo aumento dei prezzi delle case a dicembre

(Teleborsa) -, secondo il consueto report di Nationwide. In particolare, i prezzi delle case sono aumentati dello 0,7% in termini mensili, dopo un aumento dell'1,2% a novembre. I prezzi delle case hanno chiuso l'anno con un aumento del 4,7% rispetto al livello di dicembre 2023, rispetto al 3,7% di novembre, il tasso di crescita annuale più alto dalla fine del 2022.L'è l'area con le migliori prestazioni per il secondo anno consecutivo, con prezzi in aumento del 7,1% rispetto al 2024 L'East Anglia è la regione con le prestazioni più deboli, con prezzi in aumento dello 0,5% rispetto all'anno prima."I prezzi delle case nel Regno Unito hanno chiuso il 2024 su basi solide, in aumento del 4,7% rispetto a dicembre 2023, sebbene i prezzi fossero ancora appena al di sotto del massimo storico registrato nell'estate 2022 - ha dettodi Nationwide - I prezzi delle case sono aumentati dello 0,7% mese su mese, dopo aver tenuto conto degli effetti stagionali, a seguito di un aumento dell'1,2% a novembre".Guardando al 2025, "è, poiché gli acquirenti anticipano i loro acquisti per evitare l'imposta aggiuntiva - ha sottolineato l'esperto - Ciò porterà a un balzo nelle transazioni nei primi tre mesi del 2025 (soprattutto a marzo) e a un corrispondente periodo di debolezza nei tre-sei mesi successivi, come avvenuto in seguito alle precedenti modifiche dell'imposta di bollo. Ciò renderà più difficile discernere la forza di fondo del mercato"."Tuttavia, a condizione che l'economia continui a riprendersi costantemente, come ci aspettiamo, è probabile che ilman mano che i vincoli di accessibilità si allentano attraverso una combinazione di tassi di interesse modestamente più bassi e utili che superano la crescita dei prezzi delle case - ha detto Gardner - È probabile che quest'ultimo torni nell'intervallo del 2-4% nel 2025 una volta che la volatilità correlata all'imposta di bollo si sarà attenuata".