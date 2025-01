Zona Euro, PMI manifatturiero dicembre rivisto a 45,1 punti

(Teleborsa) - L'indagine HCOB PMI-S&P Global di2024 ha segnalato, estendendo l'attuale sequenza di declino a due anni e mezzo. L'anno si è chiuso con un'accelerazione della contrazione sia dei nuovi ordini che della produzione, mentre sono state riportate forti riduzioni dell'attività di acquisto e delle scorte di beni. Anche i livelli di occupazione nelle fabbriche hanno seguito la tendenza al ribasso, anche se è stato riportato un modesto miglioramento della fiducia delle imprese poiché le aspettative di crescita hanno raggiunto un massimo di quattro mesi.L'indice PMI manifatturiero a dicembre 2024 è sceso ae del consensus. L'indicatore dello stato di salute del settore manifatturiero si conferma però ancora al di sotto della soglia dei 50 punti, che fa da spartiacque fra recessione ed espansione.A livello nazionale, il PMI inè salito a 46,2 punti dai 44,5 perdente e rispetto ai 44,9 del consensus. Laregistra un miglioramento a 53,3 punti dai 53,1 precedenti e contro i 53,6 attesi, mentre il dato dellasi è attestato a 41,9 punti rispetto ai 41,9 attesi e ai 43,1 precedenti. Il PMI dellainvece è sceso a 42,5 punti dai 43 precedenti, rispetto ai 42,5 indicati dagli analisti.- ha commentato Cyrus de la Rubia, Chief Economist presso la Hamburg Commercial Bank - I nuovi ordini sono diminuiti ancora di più rispetto ai due mesi precedenti, facendo svanire ogni speranza di una rapida ripresa. Questa visione è supportata dall'accelerazione del calo degli ordini in fase di lavorazione"."Un segno della ripresa del settore arriverà quando le aziende inizieranno a ricostruire le loro scorte di beni intermedi, ma dicembre non ha mostrato niente di tutto ciò. Invece, le giacenze sono state ridotte di nuovo a un ritmo molto rapido - ha aggiunto - Le, prevedendo chiaramente una domanda ancora debole. I produttori stanno ancora tagliando posti di lavoro. Sebbene a dicembre il ritmo di riduzione dell’organico sia leggermente rallentato, è ancora relativamente elevato ed è probabile che questa tendenza continui anche nel nuovo anno, date tutte le notizie sulla ristrutturazione delle aziende"."All'interno dell'eurozona, a fine anno, il, mentre i tre maggiori paesi dell'eurozona - Germania, Francia e Italia, che sono le prime tre destinazioni di esportazione della Spagna – sono bloccati in una recessione industriale. La Spagna ha il vantaggio di essere meno esposta alla Cina, destinandovi solo il 2% delle sue esportazioni. La riduzione dei costi energetici ha anche aiutato il manifatturiero spagnolo a superare meglio la crisi. Tuttavia, questa nazione, che rappresenta solo il 12% circa del PIL dell'eurozona, non sarà in grado di risollevare l'intera economia del blocco da sola", ha concluso.