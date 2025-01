Nexi, nuovo patto parasociale sul 55,27% del capitale

Nexi

Poste Italiane

(Teleborsa) - Idi(CDP Equity, CDPE Investimenti, AB Europe Investment, Eagle, Neptune, Mercury, Evergood H&F Lux), che insieme controllano il, hannodella società per rinnovare e modificare alcune disposizioni del patto parasociale stipulato il 16 dicembre 2021 e che è scaduto il 31 dicembre 2024), con l'obiettivo di assicurare la continuità con i principi di corporate governance stabiliti nel patto originario. Il patto parasociale è entrato in vigore il 1° gennaio 2025.Per tutta la durata del patto parasociale, ciascuna parte si impegna nei confronti delle altre a(OPA) obbligatoria sulle azioni di Nexi.Inoltre, le parti convengono reciprocamente sulla loro comune finalità e sulla ferma intenzione che Nexi: (i), agendo come rilevante player italiano nel settore altamente competitivo dei pagamenti digitali europei in partnership con tutte le primarie banche; (ii) non sia controllata individualmente o congiuntamente da nessuna delle parti (e nessuna di esse sia in grado di esercitare direzione e coordinamento su Nexi, unitamente alle sue controllate dirette e indirette); (iii) mantenga un efficiente modello di corporate governance, in conformità con, e facendo leva su, le best practices e sugli standards di governance applicabili alle società quotate nazionali ed estere di dimensioni comparabili; (iv) rimanga un'eccellenza anche in termini di gestione delle persone e di capacità di trattenere e attrarre i migliori talenti; e (v)Le parti convengono che il gruppo sarà, facendo leva sulla professionalità ai vari livelli organizzativi delle risorse interne di Nexi, come esistenti alla data del patto parasociale. In particolare, il management team sarà individuato dall'amministratore delegato di Nexi: (a) secondo le migliori pratiche per le società quotate di dimensioni comparabili e in linea con i principi e le linee guida in materia, nonché (b) tenendo in debito conto le competenze e le professionalità - come esistenti a livello di Nexi, alla data odierna - per la crescita futura di Nexi.Tra le altre cose, per tutta la durata del patto parasociale, su richiesta di CDPE e CDPEI,al patto parasociale come se ne fosse Parte, stipulando uno o più specifici atti di adesione con le altre controparti del patto parasociale.