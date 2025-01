Gas, Pichetto: "Ci sono condizioni per mantenere prezzo sotto 50 euro/mwh"

(Teleborsa) - "La prima rassicurazione che posso dare è quella nazionale che fa il paio anche con quella europea fatta proprio oggi dalla Commissione, che i quantitativi di gas sono in grado di coprire quella che è la domanda, che è il fabbisogno e noi abbiamo ancora stoccaggi molto alti, quasi del 78%". È quanto ha detto ila Rainews24, parlando dell'dopo l'interruzione delle forniture provenienti dalla Russia."Non dobbiamo cadere in quella che è la spirale che ha portato l'Europa due anni fa a quei valori che assolutamente erano inimmaginabili prima, ma ancora oggi. Oggi – ha aggiunto– credo che ci siano leal di là di alcune previsioni di alcuni analisti. Io credo che si possa lavorare per mantenere al di sotto dei 50 euro/MWh il prezzo del futuro"."I miei uffici – ha detto il– stanno trasmettendo la proposta di legge delega a Palazzo Chigi per le valutazioni di ordine giuridico, quindi credo che a giorni, appena il dipartimento avrà svolto la propria valutazione di ordine giuridico, ci sarà poi la valutazione di ordine politico e quindi da parte del Consiglio dei ministri".