KION Group strappa in Borsa dopo collaborazione con Accenture e NVIDIA

(Teleborsa) -, multinazionale tedesca attiva che offre soluzioni per la supply chain, è in rally sulla Borsa di Francoforte dopo aver annunciato di stareconper ottimizzare le supply chain utilizzando le tecnologie avanzate di simulazione e intelligenza artificiale diAl Consumer Electronics Show, le tre aziende stanno mostrando come i clienti possono definire configurazioni ideali per nuovi magazzini e migliorare continuamente le strutture esistenti con Mega, un progetto NVIDIA Omniverse per gemelli digitali industriali su larga scala."In KION, sfruttiamo le soluzioni basate sull'intelligenza artificiale come parte integrante della nostra strategia per ottimizzare le supply chain dei nostri clienti e aumentare la loro produttività - ha affermato Rob Smith, CEO di KION Group - Con la leadership di NVIDIA nell'intelligenza artificiale e l'esperienza di Accenture nelle tecnologie digitali, stiamo".Spicca il volo, che si attesta a 34,93 euro, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 35,55 e successiva a quota 37,11. Supporto a 33,99.