Stellantis, accordo con dSPACE per accelerare sviluppo di veicoli basati sul cloud

Stellantis

(Teleborsa) -, colosso italo-francese dell'automotive, e dSPACE, attiva nelle soluzioni di simulazione e convalida, hanno firmato unvolto ad. La collaborazione integrerà la piattaforma VEOS di dSPACE per i test Software-in-the-Loop (SIL) nel Virtual Engineering Workbench (VEW) di Stellantis, consentendo uno sviluppo più rapido e scalabile di funzionalità focalizzate sul cliente.Lo sviluppo, l'integrazione e la convalida basati sul cloud consentono agli ingegneri di Stellantis di iniziare a testare e sviluppare il software, si legge in una nota."L'integrazione degli strumenti dSPACE nel nostro Virtual Engineering Workbench ci consentirà di offrire funzionalità innovative più rapidamente, soddisfacendo le aspettative dei clienti e migliorando la loro esperienza di guida - ha dichiaratodi Stellantis - Questa collaborazione è fondamentale per realizzare la nostra strategia fondata su veicoli intelligenti e connessi e per fornire ai clienti miglioramenti continui tramite aggiornamenti over-the-air".L'attuazione del MOU non vincolante è soggetta a un