Technoprobe, partnership strategica con Advantest che entra nel capitale con il 2,5%

Technoprobe

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella progettazione e produzione delle Probe Card utilizzate per il test dei semiconduttori, ha comunicato che l'azionista di controlloha sottoscritto unTechnoprobe, pari alsociale, ad, società giapponese attiva nella progettazione e produzione di apparecchiature di collaudo automatico (ATE).Il trasferimento avverrà mediante un'. A seguito della cessione del 2,5% di azioni Technoprobe, T-PLUS deterrà una partecipazione del 57,96% al capitale sociale della società ed il 70,47% dei diritti di voto.Inoltre, è stato annunciato che Technoprobe ha firmato nei giorni scorsi alcuni accordi con Advantest per la costituzione di unaper lo sviluppo e fornitura di PCBs (Printed Circuit Boards)."Lo scorso anno abbiamo iniziato aded oggi confermiamo la rilevanza di questo pilastro strategico - ha detto l'- La posizione di leadership acquisita da Technoprobe nel testing dei chip non-memory di fascia alta, anche nel segmento dell'Intelligenza Artificiale, ci ha permesso di rafforzare il rapporto commerciale con Advantest, leader nelle piattaforme ATE nello stesso segmento di mercato. Come risultato dell'accordo con Advantest e al fine di ottimizzare la struttura dei costi del Gruppo, le attività di manifattura di Harbor Electronics negli Stati Uniti cesseranno entro la fine del primo trimestre 2025".Gli accordi prevedono che le società del Gruppo Technoprobe si avvarranno delle società del Gruppo Advantest qualie di altre PCB solutions che potranno essere congiuntamente definite tra le parti. La durata iniziale dell'accordo è triennale con successivi rinnovi automatici annuali.Contestualmente, Technoprobe conferma ladi PCBs presso lo stabilimento produttivo di(CA) operato dalla propria controllata americana Harbor Electronics, mantenendo comunque il know-how acquisito relativamente a specifici processi di assemblaggio di componenti delle proprie probe card presso lo stabilimento di Fremont (CA).