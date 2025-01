BFF Bank chiude a -8,3% con downgrade analisti e movimenti settore

BFF Bank

(Teleborsa) -per il titolo, società attiva nella finanza specializzata e quotata su Euronext Milan. Le azioni hanno chiuso la giornata odierna a quota 8,15 euro per azione, con un. Sopra la media i volumi, con un controvalore giornaliero di circa 23 milioni di euro (non ha mai superato quota 4 milioni di euro giornalieri nell'ultimo mese).Sull'andamento del titolo pesa il(ricerca datata 07/01/2025), che è passato a "" da "Neutral" con un target price ridotto a 8,60 euro per azione dai precedenti 10 euro.Allargando lo sguardo al settore della specialty finance, il calo è arrivato nella giornata in cuiha lanciato un'volontaria sulla totalità delle azioni diper 298 milioni di euro, con l'obiettivo di delistare la società da Piazza Affari e creare un player leader nel settore della finanza specializzata per le PMI. Il corrispettivo offerto incorpora un premio del 5,8% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni illimity alla chiusura di ieri, e del 7,9% rispetto alla media ponderata dell'ultimo mese. Le azioni illimity sono in calo di circa il 30% nell'ultimo anno e di circa il 50% da quando è quotata in Borsa (da marzo 2019).