Germania, crollano gli ordini industriali a novembre. Peggio di attese

(Teleborsa) - Scendono molto più delle attese gli ordinativi all'industria in Germania nel mese di novembre. Secondo l', si è registrato un decremento degli ordinativi del 5,4% su base mensile, che segue il -1,5% del mese precedente.Le attese degli analisti erano per una discesa pari a -0,3%.gli ordinativi risultano in calo dell'1,7% dopo +5,7% precedente.Nel dettaglio, glisono saliti del 3,8%, mentre quellihanno registrato una discesa del 10,8% (quello dall'Eurozona sono diminuiti del 3,8% e quelli dai Paesi terzi sono crollati del 14,8%).