Cina, inflazione invariata a dicembre. Prezzi produzione ancora in calo

(Teleborsa) - Risultano2024, con le pressioni deflazionistiche che rimangono quindi una minaccia importante per la ripresa della grande economia asiatica.Secondo il National Bureau of Statistics, l'inflazione ha registrato undello 0,1%, dopo il +0,2% del mese precedente e rispetto al +0,1% atteso dagli analisti.I prezzi deisono diminuiti dello 0,5% e i prezzi dei prodotti non alimentari sono aumentati dello 0,2%. Scendendo ancora di più nei dettagli, i prezzi dellasono aumentati del 12,5%, influenzando l'aumento dell'IPC di circa 0,15 punti percentuali., invece, i prezzi al consumo non hanno mostrato alcuna variazione, a fronte del +0% del consensus, dopo il -0,6% precedente.Frenano ancora i, che sempre a dicembre hanno mostrato un decremento tendenziale del 2,3%, meno delle attese (-2,4%), a fronte del -2,5% del mese precedente.