Regno Unito, costi debito ai massimi da 16 anni. Tassi Gilt temono un nuovo "effetto Truss"

(Teleborsa) - Il conti pubblici del Regno Unito "vedono" sempre più rosso. I, infatti, raggiungono livelli che non si vedevano dalla crisi finanziaria del 2008, ma il governo laburista esclude interventi di emergenza, anche a fronte della caduta della sterlina, ai minimi sul dollaro da oltre un anno.I mercati "continuano a funzionare in modo ordinato", ha detto il numero due del Tesoro, il, rispondendo a un'interrogazione urgente alla Camera dei Comuni, sottolineando che la causa di questa fase di instabilità è da ricercare in "un'ampia gamma di fattori nazionali e internazionali". L'opposizione conservatrice ha criticato la manovra finanziaria voluta dall'esecutivo di Keir Starmer fatta di aumenti fiscali da 40 miliardi di sterline: "I loro aumenti fiscali finiranno per essere inghiottiti dai costi di finanziamento più elevati senza alcun beneficio per il popolo britannico", ha affermato il cancelliere dello Scacchiere ombra Mel Stride.Gli investitori sono sempre più preoccupati per le finanze britanniche e temono un nuovo "" che scatenò panico sul mercato, quando l'allora primo ministro Liz Truss presentò un progetto di bilancio all'insegna di spese massicce e non finanziate. Timori che hanno portato ila toccare i massimi dal 2008 e quello del titoloa livelli che non si vedevano dal 1998.Sul mercato dei cambi, laè scesa ai minimi (sotto 1,23 dollari) da novembre 2023 rispetto al dollaro.