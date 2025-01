Wall Street chiusa in memoria di Jimmy Carter

(Teleborsa) - Wall Street rimarrà chiusa oggi per la commemorazione dell'ex presidente Jimmy Carter, in quella che è stata dichiarata giornata di lutto nazionale. Il mercato dei Treasury, invece, scambierà a orario ridotto.Gli investitori, intanto, continuano a concentrarsi sulle prossime delle, soprattutto alla luce cautela espressa dalla Fed sui tassi per il 2025, in vista delle politiche economiche di Donald Trump.Ieri sera i, del 17-18 dicembre, hanno rivelato che "molti partecipanti" hanno visto la necessità di un "approccio cauto" alle decisioni di politica monetaria "nei prossimi trimestri". I funzionari hanno citato diverse ragioni per questo, tra cui recenti dati di inflazione più elevati, attività economica resiliente e rischi di ribasso ridotti per il mercato del lavoro. Sono anche sorte preoccupazioni per potenziali cambiamenti nella politica commerciale e di immigrazione sotto la nuova amministrazione Trump.