WIIT, rinnovo ed estensione di contratto in Italia per complessivi 5 milioni di euro

WIIT

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel mercato del Cloud Computing, ha firmato un, con uno dei principali gruppi italiani attivo nel mercato dei Professional Services, specializzato in soluzioni ERP e gestionali. L'accordo prevede l'evoluzione dell'attuale modello di Private Cloud del cliente, già erogato da WIIT, verso un modello più affidabile di Secure Private Cloud.In aggiunta, il cliente ha scelto di espandere ulteriormente l'infrastruttura e i sistemi ospitati nel Private Cloud attivando i servizi di Disaster Recovery, a garanzia di una più efficace continuità operativa, resilienza e fruibilità dei principali processi di business. Questaha un valore di"La conferma e l'estensione per 6 anni di questo accordo nel settore dei Professional Services testimoniano la necessità da parte dei nostri clienti e partner di adottare una visione di lungo periodo, soprattutto per ciò che concerne gli aspetti strategici di resilienza e sicurezza dei processi digitali - ha commentato il- La nostra proposta di Secure Cloud è particolarmente apprezzata da aziende che offrono a loro volta un modello SaaS ai propri clienti, perché in grado di incrementare il livello di servizio offerto in ambito di sicurezza e resilienza".