Vendite al dettaglio in calo, "autunno freddo per il commercio": i commenti

(Teleborsa) -, che non viene 'scaldato' nemmeno dal Black Friday. Dopo il calo di ottobre, prosegue anche a novembre la riduzione delle vendite al dettaglio. Tra coda lunga dell’inflazione e l’incertezza, le famiglie continuano a rimanere prudenti e a soffrire sono soprattutto le piccole superfici per le quali, secondo le nostre stime, la riduzione del volume di vendite a novembre raggiunge il -2% rispetto allo stesso mese del 2023". Così l’Ufficio economicoLa situazione del commercio "appare complessivamente fragile: sinferiore alle attese, conferma una situazione sul versante dei consumi che, seppure complessivamente meno negativa rispetto a qualche tempo fa (negli ultimi tre mesi si rileva un contenuto miglioramento sul periodo precedente), evidenzia la difficoltà delle famiglie a intraprendere un percorso di significativa ripresa della domanda soprattutto di beni". Questo ilaidi oggi sulle vendite al dettaglio di novembre 2024. In questo contesto, molto articolato a livello delle diverse merceologie e formati distributivi, permangono importanti difficoltà per molti dei segmenti di consumo più tradizionali e per le strutture di minori dimensioni. Il dato di novembre propone anche la suggestione che il “Black Friday”, pur rappresentando unAnche ilsegnala la“Sul fronte delle vendite la situazione in Italia sta peggiorando – afferma il presidente Carlo Rienzi – Su base mensile si assiste ad una forte contrazione che coinvolge tutti i settori, sia gli alimentari che i beni non alimentari, mentre su base annua ad un incremento delle vendite in valore del, a dimostrazione di come le famiglie continuino a spendere di più per acquistare sempre meno”.“Nei primi 11 mesi del 2024, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, i volumi delle vendite calano complessivamente del -0,5% con picchi del -0,9% per i beni alimentari – prosegue Rienzi – Un trend che dimostra il taglio dei consumi operato dalle famiglie anche in settori primari come cibi e bevande, e che dovrebbe portare il