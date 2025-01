Abercrombie & Fitch alza le stime di vendita, ma titolo scivola

Abercrombie & Fitch

(Teleborsa) - Ribasso per, che passa di mano in perdita del 16,19%.La società americana dell'abbigliamento giovanile ha rivisto al rialzo le sue stime di vendita per il quarto trimestre e per l'intero anno 2024. Nell'ultimo trimestre dell'anno è attesa una crescita tra il 7% e l'8%, in aumento rispetto alla stima precedente del 5%-7%. Per l'intero esercizio, l'azienda si aspetta un aumento delle vendite nette intorno al 15%, a fronte de range 14%-15% indicato in precedenza.La tendenza ad una settimana dellaè più fiacca rispetto all'andamento dell'. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 143,8 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 130. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 157,6.