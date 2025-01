Azimut, completato secondo closing per fondo private debt Azimut Diversified Corporate Credit ESG-8

Azimut

(Teleborsa) - Il Gruppoannuncia il secondo closing del fondo di senior private debt Azimut Diversified Corporate Credit ESG-8 SCSp RAIF, dedicato al sostegno dei piani di crescita e sviluppo di PMI e Small/Mid-Cap italiane che promuove caratteristiche ambientali e sociali ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR).Con questo secondo round di raccolta da parte di nuovi investitori istituzionali italiani la dotazione del Fondo arriva a un totale di 161 milioni di Euro.ha già concluso tre operazioni di investimento a favore di altrettante PMI italiane per oltre 13 milioni di Euro. In alcuni casi il Fondo ha agito come anchor investor, unendosi ad altri finanziatori e portando così il totale erogato a favore di queste prime tre imprese a 27 milioni di Euro.Grazie alle elevate capacità di origination interne al Gruppo Azimut, il Fondo ha attualmente in esame nuove operazioni di bond e loan con diverse ulteriori aziende italiane. Il team di investimento , che lavora in sinergia con gli analisti interni al Gruppo ed i consulenti finanziari sul territorio, fornisce un supporto strategico e personalizzato agli imprenditori, garantendo un processo di selezione e analisi snello, efficiente e veloce.Particolare attenzione è rivolta alle imprese che si adeguano ai principi ESG: obiettivo del Fondo è quello di investire almeno l'80% del portafoglio in imprese che soddisfano determinati criteri di “responsible investment strategy” e che adottano buone pratiche di governance.Il Fondo sta raccogliendo interesse da diversi nuoviistituzionali e prevede un nuovo closing entro la primavera 2025.