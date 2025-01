Beni di consumo, Morningstar DBRS: cauto ottimismo nel panorama ancora incerto nel 2025

(Teleborsa) - Per ilMorningstar DBRS mantiene stabili le prospettive per lee rivede le prospettive per leda negative a stabili. Riconoscendo le aspettative di stabilità nell'ambiente macroeconomico nelle principali economie, gli analisti credono tuttavia che alcune pressioni sul potere d'acquisto dei consumatori persisteranno nel 2025 a causa di tassi di interesse ancora elevati, seppur in calo, e degli effetti composti dell'inflazione.Mentre tali pressioni continueranno a rappresentare un ostacolo per le aziende di prodotti di consumo discrezionali, in particolare quelle più avanti nella fascia dei prodotti di consumo discrezionali, Morningstar DBRS prevede generalmente unasulla scia di tassi di interesse più bassi.D'altro canto, si prevede che ledelle loro controparti discrezionali, data la domanda relativamente anelastica di beni di consumo di base, e si prevede quindi che si rafforzeranno all'interno delle loro attuali categorie di rating creditizio."Tuttavia, notiamo unasulle nostre aspettative considerando i potenziali cambiamenti nella politica degli Stati Uniti dopo le elezioni del 2024, in particolare per quanto riguarda i dazi, e i rischi geopolitici globali, che potrebbero influenzare le condizioni macroeconomiche generalmente positive", si legge nel report.