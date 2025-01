Moderna taglia le stime sui ricavi 2025, titolo crolla

Moderna

Nasdaq 100

società americana di biotecnologia

indice dei titoli tecnologici USA

(Teleborsa) - Ribasso per, che passa di mano in perdita del 21,51%.Il produttore di vaccini ha rivisto al ribasso la previsione sui ricavi 2025, attesi ora nel range 1,5-2,5 miliardi di dollari rispetto ai 2,5-3,5 miliardi stimati in precedenza.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dellarispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 35,03 USD. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 31,62. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 30,07 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.