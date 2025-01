MPS, Deutsche Bank alza target price dopo mossa Delfin

Deutsche Bank

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (da 6,60 euro, +20%) ilsu, mantenendo a" sul titolo.Gli analisti ritengono che ilcon un'ulteriore accelerazione della redditività/creazione di valore nel medio-lungo termine. Inoltre, ritengono che il cambiamento nella governance di MPS aumenterà la probabilità di un ulteriore miglioramento dei rendimenti del capitale.La revisione delle stime di redditività e del target price arrivano dopo quella che viene definita una "mossa del tutto inaspettata", con cuiin MPS dal 3,5% al ??9,8% , diventando il secondo maggiore azionista della banca, quasi simile alla quota del ministro dell'Economia e delle Finanze (MEF), che attualmente detiene l'11%. La mossa, secondo Deutsche Bank, aumenta la probabilità che MPS rimanga, almeno per un po', un'entità autonoma, aprendo la strada, ad esempio, a un ulteriore miglioramento della già interessante politica di remunerazione degli azionisti (rendimento dei dividendi in contanti dell'11%).L'ulteriore aumento della quota di Delfin in MPS ha "diversi impatti positivi sulla storia azionaria", viene sottolineato. Uno scenario in cui il MEF riduce ulteriormente la propria quota data la stabilizzazione della governance di MPS con la proprietà privata potrebbe facilitare undel capitale tramite, ad esempio, la rimozione del limite statutario del 75% sul pagamento in contanti e/o l'introduzione di un piano di riacquisto di azioni, che potrebbe aggiungere fino al 4% in più di crescita dell'EPS all'anno e/o generare unL'ulteriore aumento della proprietà "privata" di MPS, che ora ammonta a circa il 15%,. In altre parole, uno scenario come quello relativo a, in cuiha lanciato un'offerta senza premio sull'entità target, avrebbe una bassa probabilità di materializzarsi, secondo Deutsche Bank.