STMicroelectronics scende in Borsa con downgrade di TD Cowen

(Teleborsa) - Gli analisti di TD Cowen hanno abbassato a "" da "Buy" lasu, colosso italo-francese dei semiconduttori, con un target price di 24,5 euro per azione.Viene sottolineato che i suoi. Lo spostamento dell'azienda verso i mercati automobilistico e industriale è una strategia positiva a lungo termine, ma la domanda attuale in questi settori rimane incerta. Inoltre, STMicroelectronics sta affrontando sfide specifiche relative a inventario e programmi per i clienti, tra cui quelle relative a SiC con. L'eccesso di inventario nei suoi canali, rispetto ad alcuni peer che hanno completato il ribilanciamento dell'inventario, aggiunge complessità alla previsione di una tempistica di recupero.Nelle prime contrattazioni, si muove in territorio negativo, che, con un. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 23,31 e successiva a quota 23,21. Resistenza a 23,59.