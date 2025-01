BofA: sconto di valutazione delle banche UE vs. USA ai massimi da 10 anni

Bank of America

Barclays

BBVA

Commerzbank

SocGen

Unicredit

(Teleborsa) - Locontro quelle statunitense ha raggiunto il. Lo afferma, le cui top picks per il 2025 sonoGli analisti prevedono che l'NII delle banche europee quest'anno rimarrà uguale o superiore ai livelli del 2023 per tutte le banche, ad eccezione dei paesi nordici. Con la convenienza per il consolidamento cross-border ancora messa alla prova, le banche dell'UE continueranno a perseguire ilsu prodotti chiave come AM o assicurazioni, sostiene BofA."Mentre è chiaro che l'Europa ha bisogno di banche più grandi, più forti e più redditizie, gli interessi regionali/nazionali di BBVA-Sabadell e UniCredit-BPM rischiano di evidenziare i limiti dell'Europa - si legge nel rapporto - Questo è unper le banche dell'UE per colmare il divario. Vediamo valore sia per potenziali acquirenti che per obiettivi dal consolidamento di mercati frammentati con ROI compresi tra circa il 15 e il 18%".BofA si aspetta unaquest'anno con un solido accumulo di pipeline in arrivo e un miglioramento su larga scala dell'attività dei mercati dovrebbe supportare lo slancio non NII.Guardando a, gli analisti ritengono la banca italiana rimane poco impegnativa dati i suoi buffer P&L e le. "Troviamo resilienza nella sua capacità di fornire un ritorno di capitale di oltre 8,5 miliardi di euro in riacquisti di azioni e dividendi organicamente, senza influenzare il suo eccesso di 6-7 miliardi che ha il potenziale per offrire: sinergie al rialzo da M&A o distribuzione "speciale", si legge nella ricerca.