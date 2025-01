Leonardo completa la cessione del business subacqueo a Fincantieri

Leonardo

Fincantieri

(Teleborsa) -, big italiano della difesa, ha effettuato il, colosso italiano a controllo pubblico attivo nel settore della cantieristica navale.In base all'accordo vincolante del 9 maggio 2024, al momento del closing Leonardo ha ricevuto il pagamento di un prezzo pari a 287 milioni di euro, basato sulla componente fissa di Enterprise Value pari a 300 milioni di euro. La componente variabile per massimi 115 milioni di euro e gli usuali aggiustamenti prezzo verranno determinati in seguito all'approvazione dei risultati consuntivi di UAS relativi all'esercizio 2024. L'è pari aUnderwater Armaments Systems Whitehead Alenia Sistemi Subacquei, storica partecipata al 100% di Leonardo, nasce come una società specializzata nella. All'inizio del 2016, la società è confluita in Leonardo, diventando una linea di business, ed è stata ridenominata "Underwater Armaments & Systems" (UAS).La linea di business include anche la partecipazione al 50% nella GEIE EuroTorp (costituita con Naval Group e Thales), dedicata alla progettazione e costruzione del siluro leggero MU90, ed è localizzata in due sedi, Livorno e Pozzuoli. Nel 2023, la linea di business UAS ha generatoper circa 160 milioni di euro e undi 34 milioni di euro."L'acquisizione di WASS Submarine Systems rappresenta per Fincantieri un passo decisivo nel rafforzare la leadership tecnologica nel dominio subacqueo, un settore cruciale per il futuro della sicurezza e della tecnologia marittima - ha commentato- Integrando competenze avanzate nei sistemi acustici e di armamento subacqueo, ampliamo la nostra capacità di sviluppare soluzioni innovative per la difesa navale, garantendo al contempo la protezione delle infrastrutture critiche subacquee, come cavi sottomarini e impianti energetici offshore".