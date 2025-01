Nexi soffre in Borsa dopo downgrade di Morgan Stanley

Nexi

(Teleborsa) - Seduta da dimenticare a Piazza Affari per, società PayTech italiana che fa parte del FTSE MIB, dopo cheha tagliato laa "" da "Equal weight", conabbassato aper azione dai precedenti 7,15 euro. Si tratta di un nuovo minimo dall'IPO dell'aprile 2019, quando era stata prezzata 9 euro per azione.mostra prezzi allineati a 4,783 euro, per una. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'area di supporto stimata a 4,69 e successiva a 4,598. Resistenza a 4,925.