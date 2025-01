Technoprobe, Joseph Parks nominato Chief Technology Officer

Technoprobe

(Teleborsa) -, leader nella progettazione e produzione di Probe Card, ha annunciato oggi la nomina dia Chief Technology Officer a seguito delle dimissioni dal ruolo di, che intraprenderà nuove opportunità professionali. Le dimissioni avranno efficacia a decorrere dal giorno 1 Aprile 2025: sino a tale data Fabio Morgana, continuerà a ricoprire gli attuali incarichi al fine di assicurare un’agevole transizione. Joseph Parks ricopre attualmente il ruolo di Senior Vice President Technology Ambassador."Siamo grati a Fabio per il suo significativo contributo allo sviluppo tecnologico dell’azienda ed alla costruzione della sua leadership. Ringraziandolo per l’impegno profuso, gli auguriamo il meglio per le sue future opportunità professionali", ha dichiarato, CEO di Technoprobe. "La nomina di Joe conferma la valenza strategica della divisione Technology quale motore della crescita, che preserviamo attraverso la valorizzazione di professionalità già presenti all’interno del Gruppo. L’expertise di Joe nel segmento dell’intelligenza artificiale coniugata con la visione strategica di Technoprobe, saranno fondamentali per rafforzare ulteriormente la nostra offerta e rispondere alle sfide future del settore", ha aggiunto."Sono entusiasta di assumere questo nuovo ruolo e di continuare a lavorare con un team straordinario", ha dichiarato. “Il nostro lavoro sarà indirizzato al mantenimento della posizione di leadership della nostra azienda ed alla sua crescita in nuovi segmenti di mercato al fine di creare ancora più valore per i nostri clienti", ha aggiuntoAlla data odierna Fabio Morgana detienedella Società.